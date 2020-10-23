Tövbe istiğfar duası okunuşu ve anlamı: Tövbe istiğfar duası nedir?

Kutsal günlerden biri olan cuma günü vatandaşlar, tövbe istiğfar duası okuyacak. Yüce yaratıcıdan yardım, kurtuluş ve merhamet dileyecek. Hz. Allah kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de işledikleri günahtan dolayı tövbe istiğfar edenleri övmektedir. Rahmet kapılarının açıldığı mübarek cuma gününde tövbe istiğfar duası okunuşu ve anlamı...

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI

İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah'tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir (Âl-i İmrân, 3/135). Kaynaklarda içeriği bakımından “istiğfar” anlamı taşıyan pek çok dua vardır. Hz.

Peygamberin (s.a.s.) “Seyyidü'l-istiğfâr” (İstiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şöyledir: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِى ، اغْفِرْ لِى ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

(Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va'din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2) Aslında kişinin Rabbine yönelerek içinden geldiği gibi dile getirdiği her türlü bağışlanma duası zaten bir istiğfardır.