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  3. Torununu 'kaybolmasın' diye beline ip bağlayıp dolaştırdı

Torununu 'kaybolmasın' diye beline ip bağlayıp dolaştırdı

Torununu 'kaybolmasın' diye beline ip bağlayıp dolaştırdı

Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle düzenlenen yürüyüşe katılan yaşlı bir adam, beraberinde getirdiği 3 yaşındaki torununun beline "kaybolmasın" diye ip bağladı. Halinden memnun olan küçük çocuk, dedesinin tuttuğu iple yürüyüşü tamamladı.

Bursa'da düzenlenen 19 Mayıs yürüyüşüne Feridun Pulurlu damga vurdu. Yürüyüşün başından itibaren yanında getirdiği ipin bir ucunu kaybolmasından korktuğu 3 yaşındaki torununun beline bağlayan Pulurlu diğer ucunu da elinde tuttu.

Bulduğu yöntemle dikkat çeken Pulurlu’yu vatandaşlar alkışlarla karşıladı. Konuyla ilgili konuşan Pulurlu, “Bu kalabalıkta çocukların kaybolmaması mümkün değil, ben de o yüzden böyle bir çözüm buldum. Keşke herkes benim gibi yöntemlerle çocuklarına sahip çıksa, o zaman kimsenin canı acımaz. Böyle bir günü torunumla kutlamak çok güzel” dedi.

(İHA)

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