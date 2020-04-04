Torbacılardan evlere kuryeli zehir servisi

DEVRİM TOSUNOĞLU



DEĞERİ 35 MİLYON TL



Müşteriler için hazırlanan özel paketleri teslim eden kuryeler, adım adım takip edildi. Uyuşturucuları temin ettikleri depolara yapılan baskında 885 bin adet ekstazi hap bulundu. 10 ilçedeki 14 ayrı operasyonda ise piyasa değeri 35 milyon lira olan 205 kg metamfentamin, 44 kg skunk, 37 kg kokain, 10 kg eroin ve 58 kg uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde ve 6 tabanca ele geçirildi. 9’u yabancı 43 torbacı da gözaltına alındı.