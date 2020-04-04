Torbacılardan evlere kuryeli zehir servisi
İstanbul Narkotik dedektifleri, korona riskine karşı vatandaşların sokağa az çıkması ve eğlence mekanlarının da kapalı olması nedeniyle zehir tacirlerinin sosyal medya üzerinden evlere kurye hizmeti vermeye başladığını belirledi.
DEVRİM TOSUNOĞLU
DEĞERİ 35 MİLYON TL
Müşteriler için hazırlanan özel paketleri teslim eden kuryeler, adım adım takip edildi. Uyuşturucuları temin ettikleri depolara yapılan baskında 885 bin adet ekstazi hap bulundu. 10 ilçedeki 14 ayrı operasyonda ise piyasa değeri 35 milyon lira olan 205 kg metamfentamin, 44 kg skunk, 37 kg kokain, 10 kg eroin ve 58 kg uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde ve 6 tabanca ele geçirildi. 9’u yabancı 43 torbacı da gözaltına alındı.