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  3. Şule Çet davasında flaş gelişme: Torba torba biyolojik delil topladılar

Şule Çet davasında flaş gelişme: Torba torba biyolojik delil topladılar

Şule Çet davasında flaş gelişme: Torba torba biyolojik delil topladılar

Ankara’daki plazanın 20. katından düşen Şule Çet’in ölümüyle ilgili davada bilirkişi heyeti, olay yerinde inceleme yaparak biyolojik leke topladı.

Ankara’da 29 Mayıs 2018 gecesi bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşen üniversiteli Şule Çet’in ölümüyle ilgili davada 14 ay sonra biyolojilik delil toplandı. Dün sabah Mevlana Bulvarı’ndaki plazaya gelen bilirkişiler, naip hakim gözetiminde 20. kattaki ofiste inceleme yaptı. Heyete eşlik eden Çet Ailesi’nin avukatı Ferhat Gebeş, söz konusu lekelerin olayın gerçekleştiği 29 Mayıs’tan sonraki görüntülerdeki ve 17 Haziran’da yapılan mahal keşfindeki lekelerin bire bir aynısı olduğunu söyledi. 

Örnekler incelenecek

Gebeş, makam odasındaki sehpaların sağ ve solunda bulunan koltukların aralarından ve ofisin iç tarafındaki yastıkla duvardaki lekelerden örnekler alındığını belirtti. Olay sonrası plazada gerekli delillerin toplanmadığını iddia eden avukatlar, uzmanlarca hazırlanan raporda, halı üzerinde kan, tükürük ya da sperm olabileceği değerlendirilen bazı biyolojik izlerin bulunduğunu ileri sürmüştü.

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