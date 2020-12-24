HSK kararnamesiyle Mersin Başsavcılığına Tolgahan Öztoprak atandı. Mersin Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Sivas doğumlu olan Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak daha önce farklı illerde yine Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev almıştı. Peki, Tolgahan Öztoprak kimdir? Mersin Başsavcısı Tolgahan Öztoprak nerelidir?

TOLGAHAN ÖZTOPRAK KİMDİR?

Mardin'de Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten, Tolgahan Öztoprak 2018'de yayınlanan Hakimler ve Savcılar kararnamesi ile, Şanlıurfa'da 2017 yılında göreve başlayan Başsavcı Sadi Doğan'ın HSK tarafından 696 sayılı KHK uyarınca Yargıtay Üyeliği'ne seçilmesi ile nedeni ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Tolgahan Öztoprak, daha önce Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu. Öztoprak, evli ve 2 çocuk babasıdır.