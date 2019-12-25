TOKİ Tuzla başvuru şartları nedir? Tuzla TOKİ 2020 başvuru işlemleri nelerdir?

TOKİ Tuzla başvuru şartları nedir? sorusu Tuzla'dan ev sahibi olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. TOKİ Başkanlığı'nın 81 ilde inşa edeceği sosyal konut projesi vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Projede yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 daireler bulunacak. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında en çok konut İstanbul'da olacak. TOKİ Tuzla başvuru şartları nedir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

TOKİ TUZLA PROJESİNE NASIL BAŞVURULUR?

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 4.025 2+1 DAİRE 1.725 3+1 daire toplam 5.750 konut başvuru dönemi 16.12.2019 -15.01.2020

16.12.2019-20.12.2019 tarihlerinde TC. Ziraat Bankası AŞ.'ne

23.12.2019-15.01.2020 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş'ne başvurular yapılacak.

Başvuru sahipleri;

Nüfus Cüzdanı ile birlikte;

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi” Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi” Yetkili banka Şubelerinde “Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi” imzalayacaktır.

TOKİ BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

2 artı 1 daireler için 500 TL; 3 artı 1 daireler için 1000 TL başvuru ücreti ödenecek.

TOKİ KONUTLARI BAŞVURU ŞARTLARI 2020

*Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

*T.C. vatandaşı olması,

*Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

*Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

*Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

*Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

*Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

*Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

TOKİ BAŞVURUSU İNTERNETTEN YAPILIR MI?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türksat, 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının e-Devlet'ten yapılmasına yönelik entegrasyonu tamamladı.

Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan projeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin resmi sosyal medya hesaplarından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız öncülüğünde üretilecek 100 bin sosyal konuta yönelik başvurularınızı Dijital Türkiye Portalı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz." açıklaması yapıldı.

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, TOKİ tarafından değerlendirilecek ve başvuruya engel bir durum yoksa ödeme süreci başlatılacak. Bu aşamada başvuru sahibinin T.C. Ziraat Bankası nezdinde Türk Lirası (TL) olarak açılmış bir cari hesabı varsa, müsait olan hesabından otomatik olarak 500 lira tahsil edilecek.

Türk Lirası olarak açılmış bir cari hesap bulunmaması durumunda, başvurunun tamamlanması halinde ilgili banka şubesinde başvuru sahibi adına bir cari hesap açılacak ve ilgilinin hesabından otomatik olarak 500 lira tahsil edilecek. Söz konusu hesapta başvuruyu takip eden ilk iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulunmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacak.