TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu mu? TOKİ kura çekimi hangi ilde ne zaman yapılacak?

'TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ başvuruları ne zaman bitecek?' sorularının yanıtları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği 50 bin sosyal konut projesinde başvurular alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören TOKİ projelerinde 388 TL'den başlayan taksitlerle daire sahibi olunabiliyor. TOKİ 50 bin yeni sosyal konut projesine son açıklanan rakamlara göre 620 binden fazla başvuru geldi. Projelere Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığı ile başvuru yapılabiliyor. TOKİ kura çekilişi ve başvuruları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekilişi ne zaman sorusuna yanıt TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik'ten geldi. Özçelik, "Kuralar Nisan sonu, Mayıs başı gibi çekilecek, herkes dairesini alacak. Her ilde ayrı kura planlıyoruz. 40'a yakın ilimizde konut projeleri yapıldı." diye açıklamada bulundu.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ 50 bin sosyal konut projesi kapsamında kuraların çekiliş işleminin hemen ardından sonuçlar açıklanacak. TOKİ kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

TOKİ başvuruları için son 2 gün kaldı. TOKİ 50 bin sosyal konut projesi ile ilgili diğer alıcı adaylarının başvuruları 11 – 22 Mart 2019 tarihleri arasında kabul edildi, 25 Mart tarihinde şehit aileleri ve dul ve yetimlerin başvuru süreçleri başladı. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin yapacakları başvurular ise 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında kabul edilecek.

TOKİ'YE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşların;

- 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

- 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN NELER GEREKLİ?

- TC Kimlik fotokopisi,

- Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve yetimlerden "Hak Sahipliği Belgesi",

- Engellilerden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi ya da en %40 oranında engelli olduğu yazılan ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporu,

- Emeklilerden, emekli olduğunu gösteren belge istenmektedir.

6 BİN 300 KONUT İSTANBUL'A

50 bin sosyal konut projesi kapsamındaki 6 bin 300 konut İstanbul'a yapılacak. Yeni konutlar alt ve orta gelirli ailelere özel olarak satışa çıkarıldı. TOKİ İstanbul projeleri Başakşehir Hoşdere, Başakşehir Ayazma, Başakşehir Kayabaşı, Tuzla Aydınlı, Silivri Alipaşa bölgelerinde yükselecek. Başakşehir Kayabaşı'na 4 bin 467 adet konut, Başakşehir Ayazma'ya 311 yeni konut, Silivri Alipaşa'ya 685 yeni konut, Başakşehir Hoşdere'ye 337 yeni konut, Tuzla Aydınlı'ya 500 yeni konut inşa edilecek.

240 AYA KADAR VADE

Yüzde 10, yüzde 12 ve yüzde 15 peşinatlarla daire sahibi olunabilen TOKİ projelerinde ayrıca 240 aya kadar vadelendirme imkanı da sunuluyor. Projelerden 388 TL'den başlayan taksitlerle daire sahibi olunabiliyor.