TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor?

'TOKİ kura çekilişi ne zaman?' sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 50 bin sosyal konut projesi 67 şehirde 140 projeyle hayata geçirilecek. Son açıklanan rakamlara göre 50 bin yeni sosyal konut projesi için başvuru sayısı 621 bin 513'e ulaştı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören TOKİ projelerin için başvurular 6 Mart'ta alınmaya başlanmıştı ve başvuru süreci 19 Nisan tarihinde sona erecek. 4 kategoride başvuruların kabul edildiği projelerde başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası kabul ediyor. TOKİ kura çekilişi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ kura sonuçları açıklanma tarihi net olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik bir açıklama yaptı. Özçelik, "Kuralar Nisan sonu, Mayıs başı gibi çekilecek, herkes dairesini alacak. Her ilde ayrı kura planlıyoruz. 40'a yakın ilimizde konut projeleri yapıldı." dedi.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” , 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında,

2. Kategori olan “En az %40 Engelli VatandaGlarımızın” 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında,

3. Kategori olan “Emekli VatandaGlarımızın” 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında,

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının” 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında Başvurular yapılacak.

TOKİ EV FİYATLARI NASIL?

TOKİ projelerinde peşinat oranı yüzde 10, yüzde 12 ve yüzde 15 olarak açıklandı. 240 aya kadar vadelendirme imkanının sunulduğu TOKİ projelerinde 2+1 dairelerin aylık taksit ödemeleri 388 TL'den başlıyor. 2+1 dairelerin fiyatları 116 bin 400 TL'den, 3+1 dairelerin fiyatları ise 170 bin 720 TL'den başlangıç gösteriyor.