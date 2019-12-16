TOKİ Konya başvuruları nereye yapılıyor? 100 bin konut projesi Konya başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ Konya başvuruları nereye yapılıyor? sorusu Konya'da ikamet eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Konya'da “100 bin sosyal toplam 4 bin konut inşa edilecek. Ziraat Bankasının 0,49'luk kredi imkanından yararlanacak olan vatandaşlar, 240 ay vade ile ödemelerini gerçekleştirecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 100 bin konutun başvuruları araştırılıyor. TOKİ Konya başvuruları nereye yapılıyor? sorusunun yanıtı haberimizde..

TOKİ KONYA PROJESİ NEREYE YAPILIYOR?

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya'da yapılacak 4 bin konuttan 204'ü Altınekin ilçesinde yapılacak. Detaylar netleştiğinde haberimizde olacak.

TOKİ KONYA BAŞVURULARI NEREYE, NASIL YAPILIYOR?

Projeye başvuru yapmak isteyen kişiler Ziraat Bankası’nın herhangi bir şubesine giderek 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar içinse 1000 TL’lik başvuru ücretini yatırarak başvuru yapabilecekler. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi bu ücretin dışında tutulacak. Başvuru yaparken TC nüfus cüzdanı ve başvuru yapılmak istenen kategoriyi kanıtlayan belge de götürülecek.

Yani Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”

Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi” kuruma teslim etmek zorunda.

AYLIK TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?

Yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutar için aylık 894 TL’den başlayan taksitler 140 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlanacak.

Konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olarak projelendirilecek. 2+1 konutlar 140 bin TL ile 180 bin TL arasında, 3+1 konutlar ise 160 bin TL ile 210 bin TL arasında olacak.

TOKİ KONYA BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

7. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

8. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)