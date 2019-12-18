TOKİ Gaziantep başvuruları nasıl yapılır? 2020 Gaziantep TOKİ projeleri hangi ilçelerde?

TOKİ Gaziantep başvuruları nasıl yapılır? sorusu Gaziantep'te yaşayan ve ev sahibi olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru şartlarını taşıyan kişiler ve sahibi olacak. TOKİ, İstanbul'dan sonra en büyük stoğu 5 bin 200 adet ile Gaziantep'e ayırdı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru, 3+1 konutlar için bin lira, 2+1 konutlar için 500 lira ücret yatırıldıktan sonra gerçekleşecek. TOKİ Gaziantep başvuruları nasıl yapılır? merak ediliyor. İşte 2020 Gaziantep TOKİ projeleri..

TOKİ GAZİANTEP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir. Aynı zamanda başvurular e devlet üzerinden de alınacak.

Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL

Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL

Başvurular; 3 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”

2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”

3. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir.

2020 TOKİ GAZİANTEP PROJELERİ NEREDE?

GAZİANTEP GÜNEYKENT 1900/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 1.330 2+1 570 3+1 toplam 1.900 konut 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

GAZİANTEP GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ KUZEYŞEHİR 2200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 1.540 2+1 660 3+1 toplam 2.200 konut 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

GAZİANTEP GAZİANTEP NURDAĞI 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 140 2+1 daire, 60 3+1 daire toplam 200 konut 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

GAZİANTEP GAZİANTEP İLİ İSLAHİYE İLÇESİ 400/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 280 2+1 daire, 120 3+1 daire toplam 400 daire 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

GAZİANTEP GAZİANTEP İLİ NİZİP İLÇESİ 500/100000 KONUT PROJESİ 350 3+1 daire, 150 2+1 daire toplam 500 konut 17.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.