Toplu Konut İdaresi (TOKİ) evleri nerede olacak? TOKİ evleri 2020 başvuru şartları nedir?
TOKİ evleri başvuruları yoğun ilgi görüyor. TOKİ evleri 2020 başvuru şartları nedir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi 16 Aralık’ta başladı ve 15 Ocak’a kadar devam edecek. TOKİ evleri başvuruları ile ilgili detayları haberimiz içerisinden öğrenebilirsiniz.
TOKİ evleri 2020 başvuru şartları araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) evleri nerede olacak? Ev almak isteyen vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği başvuruları bekliyorlardı. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)
TOKİ HANGİ İL VE İLÇELERDE KONUT YAPACAK?
TOKİ'den henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Gündemde yer alan il ve ilçeler şu şekilde:
Ankara Sincan Saraycık Mahallesi 2300 konut
Ankara Beypazarı 500 konut
Ankara Nallıhan 200 konut
Adana Sarıcam Akkuyu mevkii 800 konut
Adana Buruk mevki 800 konut
Afyon Dinar 94 konut
Afyon Sadıkbey 350 konut
Afyon Çetinkaya Mahallesi 480 konut
Afyon Emirdağ 151 konut
Aksaray Güzelyurt 156 konut
Aksaray Yenikent 150 konut
Aksaray Ağaçören 60 konut
Aksaray Eskil 142 konut
Amasya Gümüşhacıköy 79 konut
Ardahan Göle 300 konut
Batman Sason 116 konut
Bilecik Gölbaşı Reşadiye Mahallesi 168 konut
Bingöl Yedisu mevki 106 konut
Burdur Karamanlı 109 konut
Çankırı Eldivan 94 konut
Çankırı Şabanözü 200 konut
Çorum Uğurludağ 150 konut
Çorum Oğuzlar Mahallesi 100 konut
Elazığ Maden 150 konut
Erzincan Üzümlü 75 konut
Erzincan İliç 230 konut
Erzurum Pasinler 142 konut
Erzurum Şenkaya 100 konut
Isparta Aksu 100 konut
Isparta Eğirdir 200 konut
Hatay Yayladağ 102 konut
Kayseri Sarıoğlan 230 konut
Kırıkkale Delice 100 konut
Kırıkkale Bahşılı 220 konut
Kırıkkale Keskin 124 konut
Kırıkkale Yahşihan 300 konut
Kilis Polateli 188 konut
Konya Altınekin 204 konut
Kütahya Simav 160 konut
Kütahya Demirci 79 konut
Kütahya Çavdarhisar 160 konut
Malatya Yazıhan 78 konut
Nevşehir Derinkuyu 126 konut
Sivas Akıncılar 260 konut
Trabzon Şalpazarı 48 konut
Yozgat Sarayköy 200 konut
İŞTE İL İL LİSTE
1. Adana - 1.600 konut
2. Adıyaman - 300 konut
3. Afyon - 2.000 konut
4. Ağrı - 500 konut
5. Amasya - 500 konut
6. Aksaray - 950 konut
7. Ankara 4.000 konut
8. Antalya - 1.000 konut
9. Ardahan - 800 konut
10. Artvin - 300 konut
11. Aydın - 400 konut
12. Balıkesir - 3.500 konut
13. Batman - 400 konut
14. Bartın - 300 konut
15. Bayburt - 300 konut
16. Bilecik - 500 konut
17. Bingöl - 400 konut
18. Bitlis - 300 konut
19. Bolu - 400 konut
20. Burdur - 600 konut
21. Bursa 3.200 konut
22. Çanakkale - 500 konut
23. Çankırı - 1.000 konut
24. Çorum - 500 konut
25. Denizli - 3.500 konut
26. Diyarbakır - 2.000 konut
27. Düzce - 300 konut
28. Edirne - 300 konut
29. Elazığ - 1.400 konut
30. Erzincan - 500 konut
31. Erzurum - 2.500 konut
32. Eskişehir - 3.000 konut
33. Gaziantep - 5.200 konut
34. Giresun - 600 konut
35. Gümüşhane - 300 konut
36. Hakkari - 300 konut
37. Hatay - 1.000 konut
38. Iğdır - 300 konut
39. Isparta - 1.200 konut
40. İstanbul - 10.000 konut
41. İzmir - 3.500 konut
42. Kahramanmaraş - 2.000 konut
43. Karabük - 300 konut
44. Karaman - 800 konut
45. Kars - 600 konut
46. Kastamonu - 300 konut
47. Kayseri - 3.000 konut
48. Kırıkkale - 600 konut
49. Kırklareli - 300 konut
50. Kırşehir - 700 konut
51. Kilis - 600 konut
52. Kocaeli - 3.000 konut
53. Konya - 4.000 konut
54. Kütahya - 950 konut
55. Malatya - 1.000 konut
56. Manisa - 1.500 konut
57. Mardin - 1.000 konut
58. Mersin - 2.000 konut
59. Muğla - 1.000 konut
60. Muş - 400 konut
61. Nevşehir - 400 konut
62. Niğde - 300 konut
63. Ordu - 400 konut
64. Osmaniye - 500 konut
65. Rize - 700 konut
66. Sakarya - 1.000 konut
67. Samsun - 1.500 konut
68. Siirt - 300 konut
69. Sinop - 500 konut
70. Sivas - 1.000 konut
71. Şanlıurfa - 3.500 konut
72. Şırnak - 300 konut
73. Tekirdağ - 1.200 konut
74. Tokat - 300 konut
75. Trabzon - 1.000 konut
76. Tunceli - 300 konut
77. Uşak - 700 konut
78. Van - 800 konut
79. Yalova - 300 konut
80. Yozgat - 500 konut
81. Zonguldak - 300 konut