Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8182
  • 6,5413
  • 238.59
  • 96.886
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Tokat'ta yakılmış insan kemikleri bulundu

Tokat'ta yakılmış insan kemikleri bulundu

Tokat'ta yakılmış insan kemikleri bulundu

Erbaa'da yanmış lastiklerin arasında bulunan kemik parçaları 4 saatlik bir çalışma ile toplandı.

x

Tokat'ın Erbaa ilçesi Kelkit çayı kenarında yanmış bir insana ait kemik parçaları bulundu.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Meralar mevkisinde hayvan otlatan bir çobanın ihbarı üzerine yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurda inceleme yaptı.

Ekipler, çukurdaki yanmış araç lastiklerinin arasında insan kemikleri olduğunu tespit etti.

Kemikleri bir torbaya koyan ekipler, cesedin kime ait olduğunun belirlemek için araştırma başlattı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen oğlu Karan'ı anlattı
Şeyma Subaşı kanal mı açıyor?
'Orhan Baba'nın durumu şu anda gayet iyi'
Wilma Elles itiraf etti: Ayrıldık
Aleyna'dan serinletecek şarkı
Bingöl’de hastanede yürüyen çocuğun bayrak sevgisi, güvenlik kameralarına yansıdı. Bingöl Devlet H

Bingöl´de çocuğun bayrak sevgisi görüntülere yansıdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tartışmalı mazbata kararına FETÖ ve PKK sevindi

Fahriye Evcen oğlu Karan'ı anlattı