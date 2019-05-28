Tokat'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

İdris Aslantürk (48) idaresindeki 46 ABK 619 plakalı otomobil, Çamlıbel mevkisinde yol kenarındaki araziye devrildi.

Kazada sürücünün eşi Meral Aslantürk (46) olay yerinde, araçta bulunan Mert Tuana Şeker (8) de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ve beraberindeki Kader Küsmüş ve Yasemin Küsmüş, Tokat'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

(AA)