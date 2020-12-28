28 Aralık 2020 Pazartesi 18:43 | Son Güncelleme:
Tokat'ta film gibi olay: Karantinadan perde sarkıtarak kaçtı
AA
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve yurtta karantinaya yerleştirilen bıçakla yaralama şüphelisi, yurttan perde sarkıtarak kaçtı. Durumun polise bildirilmesi sonrası yakalanan C.E. yakalanarak tekrar yurda yerleştirildi.
Tokat'ta karantinada bulunduğu yurttan kaçan bıçakla yaralama şüphelisi, yakalanarak tekrar yurda yerleştirildi.
AA'da yer alan habere göre, Turhal ilçesinde 8 gün önce bıçakla yaralama olayına karışan C.E'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine şüpheli il merkezindeki karantina yurduna yerleştirildi.
C.E'nin yurdun 2. katındaki pencereden aşağıya perde sarkıtarak kaçtığını fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.
Çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi yurt yakınlarında yakaladı. C.E, ekipler tarafından tekrar yurda götürüldü.