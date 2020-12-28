  • $7,4229
  • 9,0733
  • 448.168
  • 1439.29
  • Haberler
  • Yaşam
  • Tokat'ta film gibi olay: Karantinadan perde sarkıtarak kaçtı
28 Aralık 2020 Pazartesi 18:43 | Son Güncelleme:

Tokat'ta film gibi olay: Karantinadan perde sarkıtarak kaçtı

Tokat'ta film gibi olay: Karantinadan perde sarkıtarak kaçtı
AA

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve yurtta karantinaya yerleştirilen bıçakla yaralama şüphelisi, yurttan perde sarkıtarak kaçtı. Durumun polise bildirilmesi sonrası yakalanan C.E. yakalanarak tekrar yurda yerleştirildi.

Tokat'ta karantinada bulunduğu yurttan kaçan bıçakla yaralama şüphelisi, yakalanarak tekrar yurda yerleştirildi.

AA'da yer alan habere göre, Turhal ilçesinde 8 gün önce bıçakla yaralama olayına karışan C.E'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine şüpheli il merkezindeki karantina yurduna yerleştirildi.

C.E'nin yurdun 2. katındaki pencereden aşağıya perde sarkıtarak kaçtığını fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.

Çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi yurt yakınlarında yakaladı. C.E, ekipler tarafından tekrar yurda götürüldü.

<p>Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak beli

Asgari ücret net 2 bin 825 lira oldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sosyal medyayı sallayan test! Resimdeki detay her şeyi ortaya çıkarıyor

Mesanesinden yaklaşık 2 kilogram taş çıktı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.