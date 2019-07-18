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  3. Tokat'ta bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

Tokat'ta bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

Tokat'ta bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bin 400 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

 İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnan A'nın (52) Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde, sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, evde yaptıkları aramada, damacana ve pet şişelere doldurulmuş bin 400 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. İnan A. gözaltına alındı. Bu arada Erbaa Devlet Hastanesine dün akşam alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvuran bir kişinin, ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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