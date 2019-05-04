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  3. Tokat'ta 7 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

Tokat'ta 7 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

Tokat'ta 7 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin adliyeye çıkarılan otobüs şoförü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul'dan Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Elmacık köyündeki cenaze evine taziye ziyaretine gelenleri taşıyan Mehmet S. (49) idaresindeki Küçükçekmece Belediyesine ait 34 HL 3817 plakalı otobüs, Delice mevkisinde devrildi. 7 kişinin öldüğü 30 kişinin yaralandığı kazayı yara almadan atlatan otobüs şoförü Mehmet S. gözaltına alındı. Akşam saatlerinde Reşadiye Adliyesine sevk edilen Mehmet S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

AA

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