Tokat Tavası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Tokat Tavası tarifi ve yapılışı haberimizde

Tokat Tavası nasıl yapılır? sorusu yemek yapmayaı sevenler tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler Tokat Tavası yemeği için hünerlerini sergiliyor. Gelinler Tokat tava yaparak en çok puanı toplamak için çalışacak. Tokat Tavası nasıl yapılır? merak ediliyor. Gelinim Mutfakta Tokat Tavası tarifi ve yapılışı haberimizde..

TOKAT TAVASI

1 kg dana kuşbaşı

150 gr kuyruk yağı

4 orta boy patates

2 adet kabak

2 adet patlıcan

250 gr arpacık soğan

2 baş sarımsak

500 gr domates

4 adet yerli biber

1 su bardağı su

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kaya tuzu

YAPILIŞI:

Sebzeler domates hariç et büyüklüğünde kuşbaşı doğranır.

Sarımsaklar dişleri çıkartılır.

Arkadan soğanlar soyulur.

Tokat tavası dediğimiz bakır pişirme aparatına sırasına göre en altta patates, arpacık soğan, patlıcan, yeşil biber, taze kabak (bütün bunların aralarına dişlere ayrılmış sarımsaklar konulur) ve etler.

Etlerin üzerine son olarak kuyruk yağı dizilir.

Kuyruk yağların üzerine son olarak baharatlar ve tuz ilave edilir. Fırına verilir. Burada amaç tavanın taş fırında üstten ateş alarak pişmesidir.

Kuyruk yağları yeterince erimiş ise tava hafif olarak malzeme birbirine karışmayacak şekilde silkelenir.

Üzerine soyulmuş ve küçük doğranmış domates konur.

Domatesin diğer yarısıda doğranarak üzerine dizilir. Malzeme tekrar pişirilir.

Fırından alınan ve servise hazır hale getirilen tava kaşık yardımı ile malzemeler fazla ezilmeden karıştırılır.