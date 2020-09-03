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  3. TMM kuralı nedir? Binali Yıldırım'ın bahsettiği TMM kuralı ne demek?
03 Eylül 2020 Perşembe 15:24 | Son Güncelleme:

TMM kuralı nedir? Binali Yıldırım'ın bahsettiği TMM kuralı ne demek?

TMM kuralı nedir" Binali Yıldırım'ın bahsettiği TMM kuralı ne demek"

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını resmi Twitter hesabından açıklayan Binali Yıldırım, TMM kuralına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. TMM kuralının ne olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, TMM kuralı nedir, sorusuna yanıt arıyor.

Eski Başbakan Binali Yıldırım ve eşinin koronavirüs testi pozitifi çıktı. Açıklamayı resmi hesabından yapan Binali Yıldırım, TMM kuralına dikkat çekti. Ak Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, “Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz.” açıklamasının ardından konu merak edildi.

TMM KURALI NEDİR?

TMM kuralı; temizlik, maske ve mesafe kuralının kısaltılmış halidir. Dünyayı etkisi altına alana yeni tip koronavirüs salgını sonrası TMM kuralı, uzmanlar tarafından sürekli vurgulanan konular arasında yer aldı.

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