Tiyatro sevdalıları kapıda!

Usta Oyuncu Ayla Algan'ın süpervizörlüğünde, Zeynep Yıldız'ın yazıp yönettiği; Almanya ve Türkiye'de yaşayan oyuncuları bir araya getiren “Kim Geldi?” oyununun yeni sezondaki ilk gösterimi 14 Eylül akşamı Frankfurt Gallus Tiyatro'da yapıldı. Ayşe Tunaboylu, Ömer Fırat Köker, Nurten İnan, Çiğdem Spickermann ve Kamil Kellecioğlu'nun rol aldığı oyun, gerek eğlenceli kurgusuyla gerek nefes kesici performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Oyunda; geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir anne ve ona gönülden bağlı oğlu Deniz ile Berlin' de uzun yıllar yaşamış sevgilisi İpek’in düğün günlerinde kendilerini bir entrikanın içinde bulması anlatılıyor.

Türkiye’den ve Almanya’dan gelen oyuncular, sahne arkası ekip, yazar ve yönetmen oyunun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandılar. Alkışlar dindikten sonra Tiyatro Frankfurt’un yöneticiliğini yapan Kamil Kellecioğlu, Tiyatro Frankfurt’un yeni sezondaki çalışmaları hakkında kısa bir açıklamada bulundu. 20-29 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan 7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin duyurusunu şimdiden yapan Kellecioğlu, “Kim Geldi?” adlı oyunun yeni sezonda da ara ara gösterimlerine devam edeceğinin bilgisini verdi. Festival için yepyeni bir oyun için hazırlandıklarını müjdelendikten sonra Kellecioğlu aynı zamanda Çiğdem Spickermann’ın Almanya’daki çocuklar için düzenlediği Türkçe yaratıcı drama eğitimini tekrar duyurarak, özellikle yurt dışında yaşayan çocuklar ve gençler için Türk dilinin tiyatro aracılığıyla canlı tutulmasının önemini bir kez daha vurguladı.



Tiyatro Frankfurt, 15 yılı aşkın bir süredir Frankfurt’ta sadece Türkçe Tiyatro yapmak ve sergilemek suretiyle Türk Tiyatrosu’nu yurt dışında gururla temsil etmektedir. Bu şahane oluşum, yalnızca Türkiye’de ve Almanya’da tiyatroya gönül vermiş oyuncuları bir araya getirmesiyle değil; Türkçe oyunları Almanca üst yazıyla birlikte sergileyerek Türk tiyatrosunu uluslar arası arenaya taşımasıyla muazzam bir kültürel köprü vazifesi görmekte. Yurt dışında yaşayan tiyatro meraklısı çocuklar ve gençlere kapısını sonuna kadar açan Tiyatro Frankfurt, Türk dilinin yurt dışında capcanlı tutulmasını sağlamakla kalmayıp kültürel zenginliklerimizden bir diğeri olan tiyatronun da aracılığıyla sanata eşi benzeri olmayan bir şekilde çok değerli bir katkıda bulunuyor.