Tivibu'nun sinema kanalları ücretsiz mi? İşte Tivibu kampanya detayları sizlerle

Tivibu kampanya detayları gündemde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da sinema kanalları tüm abonelerin kullanımına açıldı. Koronavirüs salgını nedeni ile evlerde kalınan bu dönemde Tivibu Uydu ve IPTV platformlarındaki sinema kanallarını platform abonelerine ücretsiz sunuyor. Kampanyanın detayları haberimizde yer alıyor.

TİVİBU KAMPANYA DETAYLARI

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom, Kovid-19 salgını tedbirleri doğrultusunda herkesin evde kalmasının önem taşıdığı bu dönemde, Tivibu Uydu ve IPTV platformlarındaki sinema kanallarını platform abonelerine ücretsiz sunuyor.

Tüm Tivibu aboneleri, paketlerinden bağımsız olarak hem Tivibu hem de Tivibu Go uygulaması üzerinden mobil, web ve Smart TV ekranlarından tüm sinema kanallarına 15 Mayıs'a kadar ücretsiz erişebilecek.

Farklı türlerdeki yapımlarla izleyicilerine sinema arşivi sunan Tivibu, HD yayın yapan Sinema TV, Sinema Yerli, Sinema Aksiyon, Sinema Komedi ve Sinema 1001 kanallarında yer alan yapımları, kaçıranlar için, aynı isimli ikinci kanallarda (HD 2) iki saat gecikmeli yayınla sunuyor.

TİVİBU'YA NASIL ABONE OLUNUR?

Tivibu abonesi olmak için 444 5 375 TTNET Müşteri Hizmetlerini arıyabilir, Türk Telekom Ofis ya da TTNET bayilerinden ya da uyelik.tivibu.com.tr/ev üzerinden başvuru yapabilirsiniz.