Tır ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Başkentte akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu üzerinde dehşet verici bir kaza yaşandı. Aracı arızalanan Kadir K. yönetiminde bulunan 06 GB 8454 plakalı araç, yolun sağına yanaşarak durdu ve arızanın giderilmesi için çekici çağırdı. Çekiciyi beklerken süratla gelen Faik S. hakimiyetindeki 06 GCJ 59 plakalı kamyon ise araca arkadan çarptı ve 50 metre duran aracı sürükledi. Olay sonrası 112 acil sağlık ekipleri ve polis kaza yerine geldi. Can pazarına dönen olayda aracın içerisinde bulunan Fadime K. ve Murat K. yaralandı. Fadime K.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

(İHA)