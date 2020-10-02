Tımar sistemi nedir, faydaları nelerdir? Tımar sistemi neden uygulanmıştır?

Tımar sistemi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ortaya çıkan kavramlardan biridir. idari ve askeri faaliyetler için uygulanan Tımar sisteminde işlenen topraklar, sipahi olarak isimlendirilen askerlerin himayelerine bırakılmıştır. Bu sistemdeki amaçlardan biri de ihtiyaç ve giderlerinin karşılanmasıdır.

TIMAR SİSTEMİ NEDİR?

Tımar sistemi, devlet mülkiyeti altındaki toprakların devlet memuru statüsünde kişilerin kontrolü altına bırakılması esasına dayanır. Tımarlı sipahi olarak adlandırılan devlet görevlileri, söz konusu toprakları barış döneminde işletir, savaş dönemi geldiğinde topraklarında barınan sipahiler ile birlikte savaşa katılır. Bu süreç kadı tarafından denetlenir. Bu sayede toprak sahibi memurlar ile tımarlı sipahilerin geçimleri karşılanır.

TIMAR SİSTEMİ FAYDALARI NELERDİR?