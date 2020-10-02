Tımar sistemi nedir, faydaları nelerdir? Tımar sistemi neden uygulanmıştır?
Tımar sistemi, Osmanlı Devleti'nde uygulanan idari ve askeri faaliyetlerden biridir. Bazı kaynaklarda ikta ya da dirlik sistemi olarak da adlandırılmaktadır. Tımar sisteminde askerin ihtiyaç ve giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır. Tımar sistemi neden uygulanmıştır?
Tımar sistemi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ortaya çıkan kavramlardan biridir. idari ve askeri faaliyetler için uygulanan Tımar sisteminde işlenen topraklar, sipahi olarak isimlendirilen askerlerin himayelerine bırakılmıştır. Bu sistemdeki amaçlardan biri de ihtiyaç ve giderlerinin karşılanmasıdır.
TIMAR SİSTEMİ NEDİR?
Tımar sistemi, devlet mülkiyeti altındaki toprakların devlet memuru statüsünde kişilerin kontrolü altına bırakılması esasına dayanır. Tımarlı sipahi olarak adlandırılan devlet görevlileri, söz konusu toprakları barış döneminde işletir, savaş dönemi geldiğinde topraklarında barınan sipahiler ile birlikte savaşa katılır. Bu süreç kadı tarafından denetlenir. Bu sayede toprak sahibi memurlar ile tımarlı sipahilerin geçimleri karşılanır.
TIMAR SİSTEMİ FAYDALARI NELERDİR?
- Devletin maaş yükünü azaltmaktadır.
- Devletin üretimi denetim altına almasıyla üretimde süreklilik sağlanmaktadır.
- İkta verilen bölgelerin güvenliği sağlanarak, devlet otoritesi korunmaktadır.
- Tımar sistemine toprağa dayalı olması sebebiyle göçebe yaşayan Türkmenler yerleşik hayata geçmektedir.
- Periyodik süreçlerle vergiler düzenli bir şekilde toplanmaktadır.
- Tımar sistemi ile ordunun asker ihtiyacı ve giderleri karşılanmaktadır.
- Ülkenin bayındır hâle gelmesini ve arazilerden daha fazla fayda sağlanmaktadır.