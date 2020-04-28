Tilavet secdesi nedir, hangi cüzlerde var? Kur'an'da geçen Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Tilavet secdesi nedir, hangi cüzlerde var? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte müminler ibadetlerini yerine getiriyor ve bol bol dua ediyor. Aynı zamanda bu ay içerisinde hatime başlayan vatandaşlar Tilavet secdesi hangi cüzlerde var? sorusunun yanıtını da araştırıyor. Kur’an’da geçen Tilavet secdesi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde…

TİLAVET SECDESİ NEDİR?

Tilavet secdesi; Kur'an-ı Kerim’de on dört yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye verilen isimdir.

TİLAVET SECDESİ HANGİ CÜZLERDE VAR?

Tilavet secdesi Kur’an-ı Kerim’de aşağıda sıralanan cüzlerde yer alıyor;

9. CÜZ - A`raf sûresi - 206

13. CÜZ - Ra`d Sûresi - 15

14. CÜZ - Nahl sûresi - 49

15. CÜZ - İsrâ sûresi - 107

16. CÜZ - Meryem sûresi - 58

17. CÜZ - Hacc sûresi - 18

19. CÜZ - Furkan sûresi - 60

19. CÜZ - Neml sûresi - 25

21. CÜZ - Secde sûresi - 15

23. CÜZ - Sâd sûresi - 24

24. CÜZ - Fussılet sûresi - 37

27. CÜZ - Necm sûresi - 62

30. CÜZ - İnşikak sûresi - 21

30. CÜZ - Alâk sûresi – 19

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

Kur’an’da geçen Tilavet secdesi şu şekilde yapılıyor;

Namaz dışında ise secde ayetini okuyan veya secde ayetini işiten kişi, Tilavet secdesine niyet ederek abdestli olarak, kıbleye karşı ayakta durup, elleri kulaklara kaldırmadan "Allahü ekber" diyerek secdeye gider.

Üç defa "sübhâne rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra tekbir alarak secdeden kalkar ve "semi'nâ ve ata'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" der. (Bakara, 2/286) Niyet şarttır. Zira niyetsiz sahih olmaz.

Secde âyetini işiten cünüp veya abdestsiz kimse, temizlendikten sonra tilavet secdesi yapar. Bir oturumda, bir secde âyetini birkaç defa okuyan ve işiten, hepsi için bir secde eder. Bir oturumda ne kadar secde âyeti okunmuşsa, o kadar tilavet secdesi gerekir. Mesela üç secde âyeti okunursa, üç secde gerekir.

Namazda tilavet secdesi: Namazda okunan secde ayetini namazda olmayan bir kimse işitirse tilavet secdesi yapar. Namazda olan kimse, namaz dışından bir kimsenin okuduğu secde ayetini işitirse, namazını tamamladıktan sonra secde yapar. Namaz kılan kişi okuyunca, hemen ayrıca rüku veya bir secde yapıp ayağa kalkar. Okumasına devam eder. Secde âyetini okuduktan iki üç âyet sonra namazın rükusuna eğilirse ve tilavet secdesine niyet ederse, namazın rüku veya secdeleri, tilavet secdesi yerine geçer.