Tilavet secdesi nasıl kılınır? Secde ayeti nedir?

Tilavet secdesi nasıl yapılır? Kuran-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayeti okunduğu ya da duyulduğu zaman Müslümanlara vacip kılınmıştır. Secde ayeti nedir? Tilavet secdesi yaparken tıpkı namaz gibi abdest alınır ve namaza uygun bir şekilde giyinilir. İslam aleminin yakından ilgilendiği konulardan biri olan tilavet secdesi hakkında detaylı bilgi haberimizde.

TİLAVET SECDESİ NASIL KILINIR?

Namaz dışında secde ayetini okuyan veya secde ayetini işiten kişi, tilavet secdesine niyet ederek abdestli olarak, kıbleye karşı ayakta durup, elleri kulaklara kaldırmadan "Allahü ekber" diyerek secdeye gider. Üç defa "sübhâne rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra tekbir alarak secdeden kalkar ve "semi'nâ ve ata'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" der. (Bakara suresi, 286)

Niyet şarttır. Niyetsiz sahih olmaz. Secde âyetini işiten cünüp veya abdestsiz kimse, temizlendikten sonra tilavet secdesi yapar. Bir oturumda, bir secde âyetini birkaç defa okuyan ve işiten, hepsi için bir secde eder. Bir oturumda ne kadar secde âyeti okunmuşsa, o kadar tilavet secdesi gerekir. Mesela üç secde ayeti okunursa, üç secde gerekir.

SECDE AYETİ NEDİR?

Kur'an-ı Kerim'in surelerinde on dört secde ayeti vardır ki, bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için bir secde gerekir. Secde ayeti okununca, hemen secde edilmesi mümkün olmadığı zaman okuyan ve dinleyenlerin: "Semi'nâ ve eta'nâ ğufraneke Rabbena ve ileyke'l-masîr." demeleri müstahabdır.