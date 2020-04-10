Tilavet secdesi nasıl kılınır? Tilavet secdesi nedir, ayetleri nelerdir? gibi sorular vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Kuran-ı Kerim'de 14 yerde geçen bu secde ayetleri duyan ya da okuyan her Müslüman niyet edip secde etmelidir. Tilavet secdesi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

TİLAVET SECDESİ NASIL KILINIR?

Namaz dışında secde ayetini okuyan veya secde ayetini işiten kişi, tilavet secdesine niyet ederek abdestli olarak, kıbleye karşı ayakta durup, elleri kulaklara kaldırmadan "Allahü ekber" diyerek secdeye gider.

Üç defa "sübhâne rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra tekbir alarak secdeden kalkar ve "semi'nâ ve ata'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" der. (Bakara, 2/286) Niyet şarttır. Niyetsiz sahih olmaz.

Secde âyetini işiten cünüp veya abdestsiz kimse, temizlendikten sonra tilavet secdesi yapar. Bir oturumda, bir secde âyetini birkaç defa okuyan ve işiten, hepsi için bir secde eder. Bir oturumda ne kadar secde âyeti okunmuşsa, o kadar tilavet secdesi gerekir. Mesela üç secde âyeti okunursa, üç secde gerekir.

Namazda tilavet secdesi: Namazda okunan secde ayetini namazda olmayan bir kimse işitirse tilavet secdesi yapar. Namazda olan kimse, namaz dışından bir kimsenin okuduğu secde ayetini işitirse, namazını tamamladıktan sonra secde yapar. Namaz kılan kişi okuyunca, hemen ayrıca rüku veya bir secde yapıp ayağa kalkar. Okumasına devam eder. Secde âyetini okuduktan iki üç âyet sonra namazın rükuuna eğilirse ve tilavet secdesine niyet ederse, namazın rüku veya secdeleri, tilavet secdesi yerine geçer.

KUR'ÂN'DAKİ SECDE AYETLERİ HANGİLERİDİR?

1- A'râf sûresinin 206,

2- Ra'd sûresinin 15,

3- Nahl sûresinin 49,

4- İsrâ sûresinin 107,

5- Meryem sûresinin 58,

6- Hac sûresinin 18,

7- Furkân sûresinin 60,

8- Neml sûresinin 25,

9- Secde sûresinin 15,

10- Sâd sûresinin 24,

11- Fussilet sûresinin 37,

12- Necm sûresinin 62,

13- İnşikak sûresinin 21,

14- Alâk sûresinin

19. âyetleri secde ayetleridir.