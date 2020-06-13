Tilavet secdesi nasıl kılınır, ne okunur? Kur'an'da Tilavet secdesi hangi cüzlerde var?

Tilavet secdesi özellikle Kur’an okuyan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Namaz içinde ve namaz dışında olmak üzere iki farklı kılınış şekline sahip olan Tilavet secdesi Kur’an-ı Kerim’de belirli cüzlerde geçiyor. Kur’anda geçen secde ayetleri ve Tilavet secdesi kılınışı sizlerle...

TİLAVET SECDESİ NASIL KILINIR?

Namazda olan kimse, namaz dışından birinin okuduğu secde ayetini işitirse, namazını tamamladıktan sonra secde yapması gerekir.

Namaz dışında ise secde ayetini okuyan veya secde ayetini duyan kişi, Tilavet secdesine niyet ederek abdestli olarak, kıbleye karşı ayakta durup, elleri kulaklara kaldırmadan "Allahü ekber" diyerek secdeye gider.

Üç defa "sübhâne rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra tekbir alarak secdeden kalkar ve "semi'nâ ve ata'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" der. Bunu yapmadan önce elbette niyet şarttır. Zira niyetsiz sahih olmaz.

Secde ayetini işiten cünüp veya abdestsiz kimse, temizlendikten sonra tilavet secdesi yapar. Bir oturumda, bir secde ayetini birkaç defa okuyan ve işiten, hepsi için bir secde eder. Bir oturumda ne kadar secde ayeti okunmuşsa, o kadar Tilavet secdesi gerekir. Mesela üç secde ayeti okunursa, üç secde gerekir.

TİLAVET SECDESİ HANGİ CÜZLERDE VAR?

Kur’an-ı Kerim’de secde ayetleri belirli cüzlerde bulunuyor. Tilavet secdesinin olduğu cüzlerin listesi ise şu şekilde;

9. CÜZ - A`raf sûresi - 206

13. CÜZ - Ra`d Sûresi - 15

14. CÜZ - Nahl sûresi - 49

15. CÜZ - İsrâ sûresi - 107

16. CÜZ - Meryem sûresi - 58

17. CÜZ - Hacc sûresi - 18

19. CÜZ - Furkan sûresi - 60

19. CÜZ - Neml sûresi - 25

21. CÜZ - Secde sûresi - 15

23. CÜZ - Sâd sûresi - 24

24. CÜZ - Fussılet sûresi - 37

27. CÜZ - Necm sûresi - 62

30. CÜZ - İnşikak sûresi - 21