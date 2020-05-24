TİKA'dan Gana'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren tarafından, Gana Az Gelişmiş Bölgeler ve Zongo Kalkınma Bakanı Mustapha Abdul-Hamid, Gana Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nda Devlet Bakanı Abu-Bakar Saddique Boniface, Akra Belediye Başkanı Mohammed Adjei Sowah, Doğu Bölgesi İmamı Yusuf Amdani Suleimana, Gana Müftülüğü ve Kuzey Ayawaso Belediyesi yetkililerine 1000 adet gıda paketi teslim edildi.