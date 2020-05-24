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  3. TİKA'dan Gana'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
24 Mayıs 2020 Pazar 08:16 | Son Güncelleme:

TİKA'dan Gana'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

TİKA'dan Gana'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Gana'daki ihtiyaç sahiplerine 1000 adet gıda paketi dağıttı.

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren tarafından, Gana Az Gelişmiş Bölgeler ve Zongo Kalkınma Bakanı Mustapha Abdul-Hamid, Gana Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nda Devlet Bakanı Abu-Bakar Saddique Boniface, Akra Belediye Başkanı Mohammed Adjei Sowah, Doğu Bölgesi İmamı Yusuf Amdani Suleimana, Gana Müftülüğü ve Kuzey Ayawaso Belediyesi yetkililerine 1000 adet gıda paketi teslim edildi.

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