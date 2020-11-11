TİGEM nedir, ne iş yapar? TİGEM'in üyesi olduğu kuruluşlar neler?

TİGEM, açılım olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak adlandırılmaktadır. Kuruluşu 08.06.1984 tarihine dayanan TİGEM, tarıma dayalı sanayinin ihtiyacını karşılamak üzere hizmete başlamıştır. Kurumun hizmete başlama sürecinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile hareket edilmiştir. Bu hükümlere tabi olarak, tarım ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetleri üretmek amacı ile kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir devlet kurumudur diyebiliriz.

TİGEM TARİHÇESİ NEDİR?

Osmanlı devletinin ilk yıllarında haralar vardı. Bu haralar ordunun ve sarayın iaşe ihtiyacını karşılamak için görevliydi ve görevi de at yetiştirmek ve diğer ihtiyaçları karşılamaktı. Ortalama 3 ile 4 milyon dekarı bulunan bir arazi üzerinde çalışmalarını sürdüren haralar, Osmanlı Devletinin güç kaybından sonra küçülmeye başlar ve 450 bin dekara kadar küçülür.

Bir diğer kolu olan Zirai Kombinalar ve Zirai İşletmeler ise Cumhuriyet döneminde karşımıza çıkmaya başlamıştır. 1937 senesinde kurulan Zirai kombineler ile birlikte ordunun ve halkın gıda ihtiyacının karşılanması kararlaştırılır ve bunun için de hazineye ait boş araziler üzerinde bir çalışma sağlanmış olur. Buralar da bir nevi çiftlik halini alır. Buralarda tarım teknikleri uygulanır ve çiftliklere önderlik edecek olan görevlendirmeler yapılır. Sonra bu çiftlikler de 1950 senesinde Devlet Üreme Çiftlikleri ile birleşmiş olur ve ilerleme sürer.

Sertifikalı tohumlar, üstün vasıflı damızlık üretimi ve dağıtımı gibi konularla ilgilenen TİGEM, bu alanda oldukça uzmanlaşmış çalışmalar yürütmektedir diyebiliriz. Özerk bir yapıda çalışmalarını yürütür ve gücünü sermayesi ile sınırlı tutar.

TİGEM NE İŞ YAPAR, GÖREVLERİ NELERDİR?

Pek çok konuda faaliyet gösteren TİGEM, faaliyetlerini şu maddeler ile açıklamaktadır:

Ülkemizin hayvansal ve bitkisel ihtiyaçlarını karşılamak ve gerekli üretimi sağlamak amacı ile hizmet sunar. Tohumları, fidanları ve fideleri damızlık hayvan ve spermalar ile yetiştiricilere sunar. Bunu da planlı bir şekilde ilerletir.

İşletmelerde elde edilen hayvansal üretimler de bu konuda önemli bir artı ve yetiştirme değeri oluşturur. Islah ve araştırma kuruluşlarına dair çözümler üzerinde çalışılır.

Bitkisel üretimler konusunda çalışmalar yapar.

Çevre çiftçileri ve çiftçi örgütlerine dair aktif bir çalışma sürdürür. Ürettiği hizmetler ile birlikte pek çok kişiye istihdam üretir ve ihtiyaçlarını karşılamak adına hizmetler sağlar.

İhtiyaca dair mal ve hizmet ithalatı yapabilir.

Yurtiçi ve yurtdışı pazarları ile iletişime geçerek mal ve hizmet için iç ve dış piyasada çalışmalar yapabilir.

Tesisleri üretim yapmak için kiralar ve kiraya verebilir.

Tesis kurulumu ve kiralanmasına yönelik yurt içi ve yurt dışı ortaklarla birlikte çalışmalar sürdürebilir.

İşletmelerin yönetimsel kadrolarında çalışmalar yapabilir ve bu konuyla ilgili fizibilite araştırması, mühendislik çalışmaları ve benzeri hizmetlerin teminini yapar ve yaptırabilir.

Çalışma konularına dair pek çok kişi için özel kurslar düzenleyebilir ve seminerler sunabilir. İnsanlara bu konularla ilgili beceri kazandırmak amacı ile de kurslar düzenletebilir ve düzenlemesini sürdürebilir.

TİGEM konusunu en özet ve sade şekilde bu aşamalar ile anlatabiliriz. Konuya dair çok daha detaylı bilgi için TİGEM resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu aşamalara ek olarak TİGEM tarafından ortak çalışmalar yapan kuruluşların da listesini verebiliriz.

TİGEM TARAFINDAN ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR

Ticaret Borsası

Ziraat Odaları Birliği

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SET-BİR)

Jokey Kulübü

Türk Kamu İşletmeleri Birliği (TKİB)

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB)

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB)

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB)

Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB)

Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB)

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