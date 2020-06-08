THY sağlık çalışanları uçuşlarda indirim yapacağını sosyal medya hesabından açıkladı. Çin’de başlayarak küresel boyuta ulaşan yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınında en başta yer alan sağlıkçılara THY jest yaptı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sağlık çalışanlarına özel bir kampanya yaptıklarını duyurdu. THY sağlık çalışanları indirimi ne kadar? THY sağlık çalışanları indirimi ne zamana kadar geçerli? THY’nin tüm uçuşlarında geçerli olacak biletlerde beraber üç kişi de indirimden faydalanabilecek. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY SAĞLIK ÇALIŞANLARI İNDİRİMİ NE KADAR?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Kovid-19 salgınıyla kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları sayesinde yeniden gökyüzünde, sizinleyiz. Türk Hava Yolları olarak bu fedakarlığa, onlara özel bir kampanya ile teşekkür etmek istedik. Bugün itibarıyla tüm sağlık çalışanları için % 40 indirim kampanyası başlattık" dedi.

THY SAĞLIK ÇALIŞANLARI İNDİRİMİ NE ZAMAN KADAR GEÇERLİ?

THY’nin tüm uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanya kapsamında sağlık çalışanları, beraberlerinde seyahat edecek üç kişi için de indirimli bilet satın alabilecek. İndirimden yararlanmak isteyen yolcuların 18 Temmuz 2020 tarihine kadar Türk Hava Yolları web sitesi üzerindeki kampanya sayfasından kayıt olmaları gerekiyor.

THY İNDİRİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Kampanyaya katılan sağlık çalışanları 8 Haziran - 1 Ağustos tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 8 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecekler.