Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7838
  • 7,6541
  • 369.356
  • 110897
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. THY sağlık çalışanları indirimi ne kadar? THY sağlık çalışanları indirimi ne zamana kadar geçerli?
08 Haziran 2020 Pazartesi 13:37 | Son Güncelleme:

THY sağlık çalışanları indirimi ne kadar? THY sağlık çalışanları indirimi ne zamana kadar geçerli?

THY sağlık çalışanları indirimi ne kadar" THY sağlık çalışanları indirimi ne zamana kadar geçerli"

THY'den sağlık çalışanlarına seyahat indirimi müjdesi geldi. Koronavirüs mücadelesinde ön saflarda yer alan sağlıkçılara belirli tarihler arasında uçuşlarda indirim uygulanacağı açıklandı. Peki, THY sağlık çalışanları indirimi ne kadar? THY sağlık çalışanları indirimi ne zamana kadar geçerli? Konu hakkında resmi açıklama THY'nin twitter hesabında geldi. Detaylı bilgi haberimizde.

THY sağlık çalışanları uçuşlarda indirim yapacağını sosyal medya hesabından açıkladı. Çin’de başlayarak küresel boyuta ulaşan yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınında en başta yer alan sağlıkçılara THY jest yaptı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sağlık çalışanlarına özel bir kampanya yaptıklarını duyurdu. THY sağlık çalışanları indirimi ne kadar? THY sağlık çalışanları indirimi ne zamana kadar geçerli? THY’nin tüm uçuşlarında geçerli olacak biletlerde beraber üç kişi de indirimden faydalanabilecek. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY SAĞLIK ÇALIŞANLARI İNDİRİMİ NE KADAR?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Kovid-19 salgınıyla kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları sayesinde yeniden gökyüzünde, sizinleyiz. Türk Hava Yolları olarak bu fedakarlığa, onlara özel bir kampanya ile teşekkür etmek istedik. Bugün itibarıyla tüm sağlık çalışanları için % 40 indirim kampanyası başlattık" dedi.

THY SAĞLIK ÇALIŞANLARI İNDİRİMİ NE ZAMAN KADAR GEÇERLİ?

THY’nin tüm uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanya kapsamında sağlık çalışanları, beraberlerinde seyahat edecek üç kişi için de indirimli bilet satın alabilecek. İndirimden yararlanmak isteyen yolcuların 18 Temmuz 2020 tarihine kadar Türk Hava Yolları web sitesi üzerindeki kampanya sayfasından kayıt olmaları gerekiyor.

THY İNDİRİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Kampanyaya katılan sağlık çalışanları 8 Haziran - 1 Ağustos tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 8 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecekler.

THY'den sağlık çalışanlarına büyük jest: Yüzde 40 indirim yapılacak
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği
Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde nokta koyuldu!
İran'dan ABD'ye flaş çağrı: Takasa hazırız
Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başladı
270 kilo olan engelli vatandaş itfaiyenin yardımıyla hastaneye kaldırıldı

270 kilo olan engelli vatandaş itfaiyenin yardımıyla hastaneye kaldırıldı

Bitlisli arıcılar kara kovan balı için yaylalara çıkmaya h

Bitlisli arıcılar kara kovan balı için yaylalara çıkmaya hazırlanıyor

Benekli muzu tüketmenin yararları

Benekli muzu tüketmenin yararları

Şeyma Subaşı'nın nafakasını ifşa etmişi... O

Şeyma Subaşı'nın nafakasını ifşa etmişi... O bankacıya büyük şok!