30 Eylül 2020 Çarşamba 11:21 | Son Güncelleme:
Tezkere ne nedir, ne demek? Tezkere TDK anlamı ne?
Tezkere kelimesi askere giden erkek vatandaşlar için kullanılan bir ifadedir. Arapça'dan dilimize geçen tezkere kelimesi Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Tezkere TDK anlamı ne?
Tezkere, Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfası üzerinde paylaşılıyor. Askere giden Türkiye Cumhuriyeti erkek vatandaşları için hayırlı tezkereler ifadesi sıklıkla kullanılmaktadır. Peki, Tezkere ne nedir, ne demek?
TEZKERE NE NEDİR?
Türk Dil Kurumu (TDK), tezkere sözcüğünü üç farklı biçimde açıklamaktadır.
Bu kelime dilimize Arapça'dan geçmiştir.
1. Pusula:
"Bu vaziyette en tabii çare, ona küçük bir tezkere yazmaktı." - Reşat Nuri Güntekin
2. Bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt:
"Nihayet yol tezkerem yapıldı, üstüm başım düzeltildi." - Yahya Kemal Beyatlı
3. Askerlik, askerlik görevinin bittiğini bildiren belge.