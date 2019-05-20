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  3. Teyzesini öldürdü, ambulansa ateş açtı, 2 kişiyi yaraladı

Teyzesini öldürdü, ambulansa ateş açtı, 2 kişiyi yaraladı

Teyzesini öldürdü, ambulansa ateş açtı, 2 kişiyi yaraladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Ferhat E. (27) pompalı tüfekle teyzesi Ulviye Demir'i (52) vurarak öldürdü. Ferhat E., teyzesini alan ambulansın arkasından da ateş açan Ferhan E., o sıra çevrede bulunan biri çocuk 2 kişinin yaralanmasına yolaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ferhat E., henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle akrabalarının evine rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Ferhat E.'nin teyzesi Ulviye Demir'e isabet etti. Ulviye Demir kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demir, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye götürülmek üzere ambulansa konuldu.

AMBULANSA ATEŞ AÇTI, 2 KİŞİYİ YARALADI

Ambulans yaralıyı hastaneye götürürken Ferhat E. arkadan ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar ambulansa ve çevrede bulunan Samet Ardıç (13) ile Erkan Dal'a (36) isabet etti. O sırada olay yerine gelen polis, Ferhat E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Ulviye Demir acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samet Ardıç ile Erkan Dal'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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