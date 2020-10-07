Teyemmüm nasıl alınır? Teyemmüm abdestinin farzları nelerdir?

Hiçbir namaz abdestsiz kılınmamaktadır. İnsanlık için inen son din İslamiyet, müminler için sayısız kolaylıklar sunmuştur. Suyun bulunmadığı durumlarda Müslümanlar teyemmüm ile abdestlerini alarak namazları eda ederler. Teyemmüm abdesti zorunluluk halinden alınmaktadır ve teyemmüm alırken toprak ya da toprak türü bir cismin bulunması lazımdır.

TEYEMMÜM NEDİR?

Teyemmüm, suyun bulunmaması veya zorunluluk nedeniyle kullanılamaması hâlinde abdest veya boy abdesti yerine yapılan bir fiziksel nötrleşme ve ibadete hazırlık faaliyetidir.

TEYEMMÜM NASIL ALINIR?

Besmele çekilir Ellerinizi temiz toprağa sürerek silkeleyin Yüzünüzü mesh edin Tekrar elleri temiz toprağa sürerek silkeleyin Sağ kolunuzu mesh edin Sol kolunuzu mesh edin

Parmaklar açık halde iki el toprağa vurulduktan sonra ileri sürüp geri çekilir.

Eller kaldırıldıktan sonra eğer fazla toz var ise yan yana getirip hafifçe vurulur. Ellerdeki tozlar silkelendikten sonra yüz mesh edilir.

Eller yeniden temiz toprağa vurulur ve silkelenir. Sol elin bağ parmağı ayrılarak diğer parmakların iç tarafları ile sağ elin parmak uçlarından kolun dış tarafını dirseklere kadar çekip mesh edilir.

Sağ elin iç tarafına doğru dönerek sol elin başparmağı ile serçe parmağını halka yapılıp başparmakla beraber elin ayası ile dirsekten bileğe kadar elin iç tarafını mesh edilir.

Başparmağı daha ileriye doğru yürüterek sağ elin parmağının üstü de mesh edilir.

Sağ elin olduğu gibi sol elin de mesh ediliş şekli aynıdır.

TEYEMMÜM ABDESTİNİN FARZLARI NELERDİR?

Teyemmüm almanın iki farzı vardır. Bunlardan biri niyet etmek, toprak veya toprak cinsinden bir şeye, ellerini iki defa vurup birincide yüzü, ikincide kolları mesh etmektir