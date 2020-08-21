21 Ağustos 2020 Cuma 23:22 | Son Güncelleme:
Tetikçiye 26 milyon TL
İHA
Kayseri'de 4 Ağustos'ta çimento firması sahibi Orhan Adıbelli'yi silahla vurarak öldürülen katil zanlısı Emrah Yıldırım, polis ekiplerinin 750 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelemesi ve 250 kişi ile görüşmesiyle tespit edilerek yakalandı.
Cinayeti 3 milyon euro karşılığında işlediğini itiraf eden Yıldırım’ın 8 ay önce Gaziantep’ten Kayseri’ye gelerek ev kiraladığı, Adıbelli’yi takip ettiği belirlendi. Katil zanlısıyla birlikte cinayeti azmettiren 3 kişi daha tutuklandı.