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21 Ağustos 2020 Cuma 23:22 | Son Güncelleme:

Tetikçiye 26 milyon TL

Tetikçiye 26 milyon TL
İHA

Kayseri'de 4 Ağustos'ta çimento firması sahibi Orhan Adıbelli'yi silahla vurarak öldürülen katil zanlısı Emrah Yıldırım, polis ekiplerinin 750 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelemesi ve 250 kişi ile görüşmesiyle tespit edilerek yakalandı.

Cinayeti 3 milyon euro karşılığında işlediğini itiraf eden Yıldırım’ın 8 ay önce Gaziantep’ten Kayseri’ye gelerek ev kiraladığı, Adıbelli’yi takip ettiği belirlendi. Katil zanlısıyla birlikte cinayeti azmettiren 3 kişi daha tutuklandı. 

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