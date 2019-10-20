TESYEV'İN Çocuk Sinema Günleri başladı... Engelli çocuklar 'Kral Şakir' ile buluştu

Her ay yen bir film izleyecek olan çocuklar için ilk gösterim 19 Ekim Cumartesi günü Torun Center Cinetech sinema salonunda gerçekleşti. Vizyona girdiği ilk üç günde yarım milyon izleyici kitlesiyle tüm zamanların en iyi açılışını yapan animasyon filmi ‘Kral Şakir: Korsanlar Diyarı’ ile 50 çocuk aileleriyle birlikte sinemayla buluştu. TESYEV Yönetim Kurulu Üyesi Sedef İybar ve TESYEV Genel Müdürü Berrin Altınöz bu özel günde çocuklara eşlik etti.







'ONLARLA BİRLİKTE OLMAK BİZİ İYİ HİSSETTİRİYOR'



"Çocuk Sinema Günleri” ile engelli çocukların sanatla buluşmalarını ve moral kazanmalarını hedeflediklerini belirten TESYEV Yönetim Kurulu Üyesi Sedef İybar “Bu sezon sinema etkinliğimizin ilkine Beşiktaş Kültür Merkezi ile beraber başladık. Bundan sonraki film gösterimleri için yapımcılarla görüşüyoruz. Engelli çocuklarımız ve aileleriyle birlikte ayda bir defa 50 çocuğumuzu sinemayla buluşturuyoruz. Filmi, çocuklarımız da gayet mutlu ve sabırlı bir şekilde izlediler, çok da hoşlarına gitti. Biz onlarla birlikte olmak istiyoruz ve bu bize iyi hissettiriyor.” dedi.







TESYEV Genel Müdürü Berrin Altınöz ise ‘’TESYEV olarak BKM’nin desteği ve yönetim kurulu üyemiz Sedef İybar’ın öncülüğünde çocuklarımıza ayda bir sinema günleri düzenliyoruz. BKM bu organizasyonda bize salonlarını açtı. Buraya rehabilitasyon ve burs desteği verdiğimiz çocuklarımız geldi. Bu faaliyetlerimiz devam edecek. Sosyo ekonomik düzeyi düşük ve evden pek dışarıya çıkamayan çocuklarımızı evlerinden servislerle alarak sinemaya getiriyoruz ve böyle bir organizasyon vesilesiyle sosyo-kültürel etkinlikle tanıştırmış oluyoruz. Aileler ve çocuklar burada olmaktan çok mutlu’’ diye konuştu.



TESYEV ENGELLERİ KALDIRIYOR



Bu yıl 20. Yılını kutlayan TESYEV, Türkiye’de engellilerin engelsiz insanlarla birlikte yaşamın her alanında aktif bireyler olarak yer almalarını sağlamak için aralıksız çalışıyor. Engellilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal alandaki desteklerimizle kendilerini ifade edebilen, özgüvenlerini kazanmış mutlu bireyler olarak çağdaş Türk toplumunda kendilerine sağlam ve başarılı bir yer edinmelerini sağlamak için sayısız projeler üretiyor.