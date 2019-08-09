Teşrik Tekbiri nedir, nasıl okunur,

Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar ve Teşrik tekbiri kaç gün sürer soruları müslümanlar tarafından araştırılmaya başladı. Yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallaya çıkmak gibi anlamları olan teştik tekbiri hakkında merak edilenler ve yapılması gerekenler haberimizde. Kurban Bayramı geldi çattı. Hacılar Mekke’deler ve Hac vazifesini ifa etmeye başladılar.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR? NASIL VE NE ZAMAN OKUNUR?

Teşrik kelime anlamı olarak doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri, Kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe "yevm-i nahr", diğer üç güne ise "eyyâmü't-teşrîk (teşrîk günleri)" denir. Bayramdan bir gün önceki güne de "arefe günü" denir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç farz namazının arkasından birer defa Teşrik Tekbiri getirilir.

Teşrik Tekbiri: "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" .

Teşrik Tekbiri anlamı şöyledir:"Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur".

Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes'ûd (r. anhümâ)'ya dayanır.