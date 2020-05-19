Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekattır, kılınışı nasıldır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kadir Gecesi'ni diğer zamanlardan üstün kılan en önemli özellik Kur'an-ı Kerim'in bu gecede müjdelenmesi. Bu gece, sema kapılarının açıldığı, tövbe ve duaların kabul edildiği gece olarak biliniyor. Bu gecede yapılacak ibadet ve duaların kıymeti bin aydan evladır. Bu gece Tesbih namazı kılmak isteyenler namazın kılınışını araştırıyorlar. Tesbih namazına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?



Tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur."Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?



1.Rekat

İçten bir şekilde tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

Tekbir çekilerek namaza başlanır.

*Sübhâneke‘den sonra 15 kere tesbih

*Fatiha ve sure‘den sonra10 kere tesbih

*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; “Subhane Rabbiyel Azim” deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih

*Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih

*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih

*Secdeden doğrulunca10 kere tesbih

*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.

Böylece birinci rek’at kılınmış olur.

İkinci rek’ate kalkılır.

2.Rekat

*Fatiha‘dan önce15 kere tesbih

*Fatiha ve sure‘den sonra10 kere tesbih

*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; “Subhane Rabbiyel Azim” deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih

*Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih

*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih

*Secdeden doğrulunca10 kere tesbih

*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.

3.Rekat

*Sübhâneke‘den sonra

15 kere tesbih

*Fatiha ve sure‘den sonra

10 kere tesbih

*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; “Subhane Rabbiyel Azim” deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih

*Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih

*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih

*Secdeden doğrulunca10 kere tesbih

*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.

Böylece üçüncü rek’at kılınmış olur.

Dördüncü rek’ate kalkılır.

4.Rekat

*Fatiha‘dan önce

15 kere tesbih

*Fatiha ve sure‘den sonra

10 kere tesbih

*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; Subhane Rabbiyel Azim deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih

*Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih

*Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.

Dördüncü rek’atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur ve namaz tamamlanır.

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