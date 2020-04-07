Tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazı nasıl kılınır? İşte Tesbih namazı kılınışı

Tesbih namazı nasıl kılınır? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan Berat gecesi bugün büyük bir coşku içinde idrak edilecek. Bu geceyi ibadet ile geçirecek olan müslümanlar Tesbih namazı hakkında da araştırmalar yapmaya başladılar. Tesbih namazı kılınışına dair tüm detaylar haberimizde..



TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?



Tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur."Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?



Tesbih Namazı, pek çok kandil gecesinde olduğu gibi, Kadir Gecesi kılınabilecek namazlardan biridir. Tesbih Namazı dört rekattır.

1.Rekat

İçten bir şekilde tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

Tekbir çekilerek namaza başlanır.

*Sübhâneke‘den sonra 15 kere tesbih

*Fatiha ve sure‘den sonra10 kere tesbih

*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; “Subhane Rabbiyel Azim” deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih

*Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih

*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih

*Secdeden doğrulunca10 kere tesbih

*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.

Böylece birinci rek’at kılınmış olur.

İkinci rek’ate kalkılır.

2.Rekat

*Fatiha‘dan önce15 kere tesbih

*Fatiha ve sure‘den sonra10 kere tesbih

*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; “Subhane Rabbiyel Azim” deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih

*Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih

*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih

*Secdeden doğrulunca10 kere tesbih

*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.

3.Rekat

*Sübhâneke‘den sonra

15 kere tesbih

*Fatiha ve sure‘den sonra

10 kere tesbih

*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; “Subhane Rabbiyel Azim” deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih

*Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih

*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih

*Secdeden doğrulunca10 kere tesbih

*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.

Böylece üçüncü rek’at kılınmış olur.

Dördüncü rek’ate kalkılır.

4.Rekat

*Fatiha‘dan önce

15 kere tesbih

*Fatiha ve sure‘den sonra

10 kere tesbih

*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; Subhane Rabbiyel Azim deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih

*Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih

*Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.

Dördüncü rek’atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur ve namaz tamamlanır.

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