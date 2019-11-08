Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Mevlid Kandili tesbih namazı kılınışı haberimizde..
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Mevlid Kandili Hz. Muhammed 'in (s.a.v) doğum günü olması nedeniyle İslam alemi önem taşıyor. Mevlid Kandili'nin idrak ediliği bu günde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre yapılması gereken ibadetlerden biri olarak da tesbih namazı geçiyor. Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? diye merak edenler için Mevlid Kandili tesbih namazı kılınışı haberimizde..
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü anlamını taşıyan Mevlid Kandili. Bugünü bol dua ederek ve ibadet ederek geçirmek isteyenler internette araştırmalar yapıyor. Bu araştırmalar arasında tesbih namazı da yer alıyor. Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? diye merak edenler için Mevlid Kandili tesbih namazı kılınışı haberimizde..
TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:
-"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,
-Zamm-ı sureden sonra 10 kere,
-Rükûda 10 kere,
-Rükûdan doğrulunca 10 kere,
-Secdede 10 kere,
-Secdeden doğrulunca 10 kere,
-İkinci secde de 10 kere, okunur.
Böylece birinci rekat kılınmış olur.
2.Rekat
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.
Üçüncü rekata kalkılır.
3.Rekat
Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.
Dördüncü rek'ate kalkılır.
4.Rekat
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.