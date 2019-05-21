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  3. Terörle anılan Amanos Dağları, doğa tutkunlarının akınına uğruyor

Terörle anılan Amanos Dağları, doğa tutkunlarının akınına uğruyor

Terörle anılan Amanos Dağları, doğa tutkunlarının akınına uğruyor

Hatay'da yıllarca terör olaylarıyla gündeme gelen Amanos Dağları, doğa tutkunlarına ev sahipliği yapmaya başladı.

Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri Amanos dağlarına gezi düzenledi. Kulüp, bin 250 rakımlı Karataş tepede doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi etkinliği yaptı. Doğaseverler, kuş bakışı seyrettikleri Amik Ovası ve Suriye dağları görselinde anı fotoğrafları çekilirken, kulüp üyelerinden Nimet Ceylan da Cehennem Deresi'nde söylediği uzun hava türküyle Amanosları çınlattı.

AMANOS TURİZM İLE ANILSIN

Amanos dağlarını artık doğa yürüyüşleriyle anmak istediklerini belirten Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Amanos, yaylaları ve akarsuları ile görenleri büyüleyen bir doğal görsellik sunuyor. Bir doğa yürüyüşü düşünün, zirve, panoramik seyir terası, şelale, dere içi kanyon yürüyüşü, asırlık çınar ağaçları ayrıca mükemmel bir bitki örtüsü, daha ne olsun. Biz de hem bu güzel yerleri keşfetmek, hem de doğa yürüyüşü yaparak bölgenin güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla Amanoslar'da doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Ayrıca sesi güzel bir üyemiz söylediği türkülerle de yürüyüşümüze anlam kattı" dedi.

(DHA)

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