Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Ankara'da dolandırıcılık operasyonu! 1 milyon lirayla yakalandı

Ankara'da dolandırıcılık operasyonu! 1 milyon lirayla yakalandı

Ankara'da dolandırıcılık operasyonu! 1 milyon lirayla yakalandı

Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık büro ekipleri, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp telefonla ulaştığı kişileri ‘terör örgütleriyle’ korkutarak dolandıran Abit Budak’ı takibe aldı.

Şanlıurfa’dan Ankara’ya otobüsle gelen Budak’ı adım adım takip eden polis, Budak’ın İstanbul’da bir işadamıyla bağlantı kurduğunu belirledi. Polisin takibinden habersiz olan Budak, hızlı tren ile Ankara’dan İstanbul’a geçti. Burada “Hesabınız terör örgütlerinin eline geçmiş” yalanıyla korkuttuğu iş adamından 1 milyon lira alan Budak, Ankara’ya dönüş için harekete geçti. O sırada 2 sivil polis de Budak’ı adım adım takip ediyordu.

UÇAK KAPISINDA ALINDI

Budak, İstanbul’dan dolandırdığı kişilerden aldığı 1 milyon lirayı valizine koyarak uçakla Ankara’ya döndü. Sivil polis, uçak Ankara’ya indiğinde Budak’ı uçak kapısında gözaltına aldı. Bagaja verdiği valizdeki 1 milyon liraya el konuldu. Kişileri milyonlarca lira dolandıran Budak’ın dikkat çekmemek için ayağında terliklerle, üstüne başına dikkat etmeden gezmesi dikkat çekti. Daha önce de tele-dolandırıcılık suçundan 3 kaydı olan Budak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sertab Erener sahnede düştüğü anları paylaştı... İsyan etti!
Davalı şoför öldü, ceza korumalara
Fasulyeli ekonomi analizi!
Engin Altan Düzyatan: Neslişah'la bu yüzden evlendim!
Arda Turan'a ikinci evlat mı geliyor?
<p>Manavgat´ta düzenlenen Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali´nde gündüz sürat tek

Aleyna Tilki: Eskiden 1 Tane Şarkım Vardı, Şimdi Biraz Arttı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u tanıttı

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu