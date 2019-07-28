Ankara'da dolandırıcılık operasyonu! 1 milyon lirayla yakalandı

Şanlıurfa’dan Ankara’ya otobüsle gelen Budak’ı adım adım takip eden polis, Budak’ın İstanbul’da bir işadamıyla bağlantı kurduğunu belirledi. Polisin takibinden habersiz olan Budak, hızlı tren ile Ankara’dan İstanbul’a geçti. Burada “Hesabınız terör örgütlerinin eline geçmiş” yalanıyla korkuttuğu iş adamından 1 milyon lira alan Budak, Ankara’ya dönüş için harekete geçti. O sırada 2 sivil polis de Budak’ı adım adım takip ediyordu.

UÇAK KAPISINDA ALINDI

Budak, İstanbul’dan dolandırdığı kişilerden aldığı 1 milyon lirayı valizine koyarak uçakla Ankara’ya döndü. Sivil polis, uçak Ankara’ya indiğinde Budak’ı uçak kapısında gözaltına aldı. Bagaja verdiği valizdeki 1 milyon liraya el konuldu. Kişileri milyonlarca lira dolandıran Budak’ın dikkat çekmemek için ayağında terliklerle, üstüne başına dikkat etmeden gezmesi dikkat çekti. Daha önce de tele-dolandırıcılık suçundan 3 kaydı olan Budak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA