Terhisler başladı mı? Askerler terhis oldu mu?

Terhis tarihleri gelen askerler 18 Mayıs’tan bu yana görev yaptıkları birliklerde gözetim altında tutuluyordu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Alınan tedbirlerin yeterli olduğu, artık terhis ve celplerin başlayabileceği noktasına geldik. 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız." dedi. Vatandaşlar terhisler ile ilgili son dakika gelişmelerini araştırmaya başladı. İşte detaylar...

TERHİSLER BAŞLADI MI?

Yaklaşık 66 bin asker bugünden itibaren terhis belgelerini alarak yakınlarına kavuşmak için kışlalardan ayrılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terhislerin 31 Mayıs’ta başlayacağı müjdesini geçtiğimiz günlerde vermişti. Bakan Akar “Alınan tedbirlerin yeterli olduğu, artık terhis ve celplerin başlayabileceği noktasına geldik. 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz. Şu ana kadar gözetim altında bulunan, terhis olacak gençlerimiz arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı” dedi.

BEDELLİLER 20 HAZİRAN’DA

Bedelli başvurusu yapanların sevk tarihi ise 20 Haziran’da başlayacak. Sevk belgesi 16-20 Haziran tarihleri arasında e-Devlet’ten duyurulacak. 11 Nisan 2020 celbinde sevki ertelenen bedelli askerlerin sevkleri ise 29 Haziran’da yapılacak. 20 Haziran ve daha sonraki dönemlerde silah altına alınacak bedelli askerlerin işlemleri daha önce planlanan tarih ve birliklerinde devam edecek. Yurtdışından bedelli askerlik için gelecek olanların ise sevk belgelerinin alınacağı tarihten en az 14 gün önce yurda giriş yaparak gözetim sürecine uymalarının şart olduğu bildirildi.

ASKER KARŞILAMA VE UĞURLAMA YASAK

Bakanlık koronavirüse karşı alınan önlemler doğrultusunda tüm ülke genelinde asker uğurlama veya eğlencelerinin kesinlikle yasak olduğunu, yasağa uymayanların cezai işleme tabi tutulacağını vurguladı. Hem terhis, hem de birliklere teslim sırasında ailelerin kışlalara girişine veya kışla kapılarında topluca beklemesine izin verilmeyecek.