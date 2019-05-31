Teravih namazı kılınışı nasıldır? Teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır?

Teravih namazı içerisinde bulunduğumuz mübarek aylarda faziletinden yararlanmamız gereken en önemli ibadetlerdendir. Teravih namazı genelde yatsı namazından sonra cemaatle kılınan bir namazdır. Kadir Gecesinde bulunmamız vesilesiyle camiye gidip ibadet etmek isteyen Müslümanlar Teravih namazı kılınışını nasıldır? aramasını yapıyorlar. Teravih namazının vakti: Ramazan ayına mahsus olup yatsı namazı kılındıktan sonra başlar ve sabah namazı vaktine kadar devam eder. Teravih namazı vakti. Teravih namazı hem vitirden önce hem de vitirden sonra kılınabilir. Fakat evlâ olan teravih namazını önce kılıp vitir namazını sonra kılmaktır. Peki, teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır?

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT VE NASIL KILINIR?

Teravih namazı Ramazan ayına mahsus yirmi rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Teravih namazı, İslam ülkelerinin çoğunda cemaat ile, iki rekâtte bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınmaktadır. Hz. Ömer’in (r.a.) uygulamasına binaen bütün mezheplerde temel kabul edilen yirmi rekât kılma hükmünün yanında Mâlikî mezhebinde otuz altı rekât ve Şâfii mezhebinde ise 8 rekât da kılınabileceği şeklinde görüşler de bulunmaktadır.

“Kim iman ederek ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek teravih kılmak sureti ile Ramazan ayını ihya ederse onun geçmiş günahları affedilir.” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurulmuştur.

Teravih namazını kılacak kimsenin, teravih namazına veya vaktin sünnetine veya gece ibadetine niyet etmesi ihtiyat bakımından daha uygundur. Kayıtsız olarak "namaza" veya "nafile namazına" niyet edilmesi de birçok fıkıh alimlerine göre caizdir.

TERAVİH NAMAZI KILINIŞI NASILDIR?

Teravih namazı 2 ya da 4 rekat şeklinde kılınabilir

Teravih namazının 2 rekatlık kılınışı şu şekildedir:

1.Rekat -"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Teravih namazı kılmaya" diye niyet ederiz, -"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız, -Sübhaneke'yi okuruz, -Euzü-besmele çekeriz, -Fatiha Suresini okuruz, -Kur'an'dan bir sure okuruz, -Rüku'ya gideriz, -Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

-2. Rekat:, -Ayağa kalkarak Kıyama dururuz, -Besmele çekeriz, -Fatiha Suresini okuruz, -Kur'an'dan bir sure okuruz, -Rüku'ya gideriz, -Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz, -Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz, -"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Teravih namazının 4 rekatlık kılınışı şu şekildedir:

1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için dört rekat Teravih namazı kılmaya" diye niyet ederiz, "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız, Sübhaneke'yi okuruz, Euzü-besmele çekeriz, Fatiha Suresini okuruz, Kur'an'dan bir sure okuruz, Rüku'ya gideriz, Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat: Ayağa kalkarak Kıyama dururuz, Besmele çekeriz, Fatiha Suresini okuruz, Kur'an'dan bir sure okuruz, Rüku'ya gideriz, Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz, Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli ve Allâhumme Barik dualarını okuruz

3. Rekat: Sübhaneke'yi okuruz, Euzü-besmele çekeriz, Fatiha Suresini okuruz, Kur'an'dan bir sure okuruz, Rüku'ya gideriz, Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat: Ayağa kalkarak Kıyama dururuz, Besmele çekeriz, Fatiha Suresini okuruz, Kur'an'dan bir sure okuruz, Rüku'ya gideriz, Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz, Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz, "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.