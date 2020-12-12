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  • Tepki çeken görüntü! Asılı kalıp öldü, sürücü yoluna devam etti
12 Aralık 2020 Cumartesi 17:03 | Son Güncelleme:

Tepki çeken görüntü! Asılı kalıp öldü, sürücü yoluna devam etti

Tepki çeken görüntü! Asılı kalıp öldü, sürücü yoluna devam etti
DHA

Aksaray'daki görüntüler infial yarattı. Kamyonette taşınan köpek, aniden atlayınca araca asılı şekilde kaldı. Köpeğin durumunu fark etmeyen sürücü ise yoluna devam etti.

Aksaray’ın Eskil ilçesinde kamyonetin kasasında taşınan çoban köpeği, atlayınca bağlı bulunduğu ipte asılı kalıp, boğularak telef oldu. Kamyonet sürücüsünün köpeğin cansız bedeni kasada asılı vaziyette yolun devam ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA'da yer alan habere göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen kamyonetin kasasında taşınan çoban köpeği, atlayınca bağlı bulunduğu iple asılı kaldı. Köpek boğularak telef oldu.

Olan bitenden habersiz sürücünün, köpeğin cansız bedeninin kasa demirinde asılı vaziyette yoluna devam ettiği anlar, Böğet Köyü Muhtarı Mustafa Özkan tarafından bildirildi.

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