3 gün sonra mucize kurtuluş! Rögar kapağından çıkan parmaklarını fark etmiş

Çin’de temizlik görevlisi düştüğü rögar kuyusundan 3 gün sonra yoldan geçen bir sürücü tarafından farkedilerek, mahsur kalmaktan kurtuldu.

DHA'nın haberine göre, olay Çin’in Yunnan bölgesindeki Kunming şehrinde meydana geldi. 18 Kasım’da bir temizlik görevlisi atık topladığı rögar kapağı ters dönmesi sonucu kuyuya düştüğü bildirildi. Temizlik görevlisinin 3 gündür kuyuda mahsur kaldığı ifade edildi.

PARMAKLARINDAN FARKEDİLDİ

Mahsur kalan temizlik görevlisinin feryadını yoldan geçen bir sürücü farketti. Sürücü, rögar kapakları deliğinden temizlik görevlisinin parmaklarını fark etmesi sonucu mucize kurtuluş gerçekleşti. Sürücünün olayı arama kurtarma ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, 30 dakika içinde temizlik görevlisini 3 gündür mahsur kaldığı rögar kuyusundan kurtardı. Temizlik görevlisinin sağlık kontrolü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, durumunun iyi olduğu belirtildi.