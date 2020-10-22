Temizlik ekipleri şaşkına döndü: Binadan 3 kamyon çöp çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, daha temizlenen 3 katlı binanın yeniden çöplerle doldurulduğu şikayeti üzerine eve gelen temizlik ekipleri şaşkına döndü.

DHA'da yer alan habere göre, vatandaşların ihbarı üzerine Yıldırım ilçesi, Şükraniye Mahallesi, Türkgücü Sokak’ta oturan F.T.’ye ait eve giden Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kısa süre önce de temizlenen 3 katlı çöp binanın, sahibi tarafından yeniden doldurduğunu görünce şaşkına döndü. Tavana kadar çöp yığınlarıyla dolan, içerisinde adım atmakta zorlanılan binada, Bursa 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla yapılan arama neticesinde ekiplerce temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kötü koku yayan ve vatandaşların sağlığını tehlikeye atan çöp evin büyük bir titizlikle temizlenmesinin ardından, koronavirüs nedeniyle tedirgin olan mahalle sakinleri ise rahat bir nefes aldı.

SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Bir hastalık olan hiçbir şeyi atmama nedeniyle evlerini çöp ev haline dönüştüren vatandaşların hem kendi sağlıklarını hem de çevre sağlığını ve vatandaşların huzurunu tehdit ettiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Koronavirüs salgını nedeniyle tedirginlik duyan ve oluşan kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri durumu bize bildirdi. Alınan mahkeme kararı üzerine hemen harekete geçen ekiplerimiz, koruyucu önlemlerini alarak kötü koku ve vatandaşların sağlığı açısından tehlike oluşturan eve müdahale etti. Polislerin de çevre güvenliğini alarak eşlik ettiği bu temizlik çalışmasını aynı evde 2. kez gerçekleştiriyoruz. Buna rağmen evden 3 kamyon dolusu çöp çıktı” diye konuştu. Temizlik çalışmasının ardından ekiplerin salgın hastalıklara karşı ev içerisinde ve apartmanda ilaçlama çalışması gerçekleştirdiğini de sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, “Mahalle sakinleri zaten koronavirüs pandemisi dolayısıyla tedirgindi. Yaptığımız temizlik çalışması ile kendilerini bir nebzede olsa rahatlattık, rahat bir nefes aldılar. İlçemizde hemşehrilerimizin sağlığının ve huzurunu tehdit edecek durumlara kesinlikle izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Belediye yetkilileri evden çıkarılan çöpün 6 ton civarında olduğunu belirtti.