Temizlik Benim İşim 8 Mayıs birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim haftanın kazananı belli oldu mu?

Temizlik Benim İşim 8 Mayıs birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı seyirciler tarafından merak ediliyor. FOX TV ekranlarında hafta içi her gün saat 14.00’da yayınlanan yarışmada, yarışmacılar temizlik hünerlerini sergiliyor. Temizlik Benim İşim haftanın kazananı belli oldu mu? Konuya ilişkin detayları haberimizden okuyabilirsiniz.

TEMİZLİK BENİM İŞİM 8 MAYIS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Temizlik Benim İşim 8 Mayıs Cuma birincisi henüz belli olmadı. Yarışma devam ediyor, sonuçlar belli olduğunda haberimiz içerisine eklenecektir.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SAAT KAÇTA?

Temizlik Benim İşim hafta içi her gün FOX TV ekranlarında saat 14.00’da seyirci ile buluşuyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.