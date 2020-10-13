TEM'de tehlikeli yolculuk: Kucağında çocuk ile otomobil kullandı

TEM Otoyolu Başakşehir Edirne istikametinde bir sürücü, kucağında çocuk ile otomobil kullanarak ölüme davetiye çıkardı.

DHA'da yer alan haberde 34 PV 0245 plakalı otomobilin sürücüsü otoyolda emniyet şeridinde kucağında bir çocuk ile otomobil kullandığı anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

ÇOCUK HER ŞEYDEN HABERSİ ÇEVREYİ İZLEDİ

Görüntülerde sürücü, tehlikeye davetiye çıkardığının farkında olmadan ilerlerken, kucağında oturan çocuk ise hiçbir şeyden habersiz çevreyi izledi. Sağa sinyal veren sürücünün bir süre emniyet şeridinde ilerledikten sonra dönüş yapıp yoluna devam ettiği görüldü.