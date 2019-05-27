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27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:30 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:30

TEM'de otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1i ağır 4 yaralı

TEM'de otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1i ağır 4 yaralı

Sakarya'da TEM otoyolunda otomobil, tıra arkadan çarptı. Tırın dorsesine saplanan otomobil metrelerce sürüklenirken, kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 16.45 sıralarında TEM otoyolu Sakarya geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Recep Y. idaresindeki 34 GB 4284 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Yılmaz D. idaresindeki 54 HP 021 plakalı tırın dorse kısmına adeta ok gibi saplandı. 

Otomobilin tırın arkasında metrelerce sürüklendiği kazada otomobil sürücüsü Recep Y., Betül M., Şeyda Y. ve Emre Y. yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermeleri üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Emre Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Kaza sonrası polis ekiplerince trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması sonrası trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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