TEM'de otobüs tıra çarptı: 7 yaralı

Kaza, TEM otoyolu Gümüşova rampalarında akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul’dan Diyarbakır’a giden Halil A. idaresindeki 34 FDC 21 plakalı otobüs, aynı istikamete gitmekte olan Hasan A. idaresindeki 63 N 5799 plakalı tıra arkadan çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine Sakarya ve Düzce’den çok sayda ambulans kaza yerine sevk edildi. Kazada otobüste bulunan yolculardan 1 ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza nedeniyle tem otoyolu uzun süre tek şeritten verilirken otobüs ve tırın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

İHA