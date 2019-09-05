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TEM'de kaza! Trafik kilitlendi

TEM'de kaza! Trafik kilitlendi

Esenyurt Tem Otoyolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yolda yan yattı. Kamyoneti kaldırma çalışmaları kapsamında Hadımköy gişelerine doğru yol trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Esenyurt Tem Otoyolunda Hadımköy gişelerini geçtikten sonra meydana geldi. Ömer A. Yönetimindeki 35 AZ 3702 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yan yattı.

Kazayı gören sürücüler durumu hemen 112 ve polis ekipleri haber verdi. Kumaş taşıdığı öğrenilen sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarken, aracın yoldan kaldırılması için TEM Otoyolunda trafiktamamen kapatıldı.

İHA

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